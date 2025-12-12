Chantal Lacroix rend hommage à son père dans une touchante publication

D’aussi loin que nous la connaissons, l’animatrice Chantal Lacroix s’est toujours démarquée par son positivisme et sa reconnaissance, même envers les plus petites choses du quotidien.

Sous ce rapport, cette dernière a publié cette semaine un sublime message sur les réseaux sociaux, rendant hommage à son fier papa, âgé de 85 ans. En voyage à ses côtés sur les rives de Dubaï, elle écrit, dans un texte rempli d'émotion et de tendresse envers son paternel :

« Avoir la chance de voyager avec mon papa est un privilège immense. À 85 ans, il m’accompagne encore avec une énergie qui m’impressionnent chaque jour. L’avoir avec moi avec ma gang à Dubaï est un vrai cadeau. Ensemble, nous découvrons tant de choses, et sa forme physique me surprend autant qu’elle m’inspire. Il tient cela de sa maman, qui a vécu jusqu’à 100 ans.

«Rien n’est acquis, et c’est précisément ce qui rend ces souvenirs encore plus précieux.

Sur une note plus générale, j’ajouterai que la pluspart des pères nous ont beaucoup appris, souvent sans mots, simplement par leur façon d’être. Ils ont tracé des chemins que nous empruntons encore aujourd’hui, parfois sans même nous en rendre compte. Par leur courage, leurs sacrifices leurs gestes quotidiens, leurs discours , leurs vécues.

ils ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Alors prenons soin d’eux comme ils ont pris soin de nous — avec douceur, patience et reconnaissance.

Car rendre hommage à ceux qui ont ouvert la route avant nous, c’est aussi apprendre à mieux marcher vers l’avenir. »

Voyez la publication complète ci-dessous.

Quelle belle complicité père-fille! Chantal Lacroix est résolument une femme de coeur et de famille, elle qui entretient également une relation d'exception avec sa fille Camly. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

