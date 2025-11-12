Accueil
Chantal Lacroix démontre les limites de l'intelligence artificielle

Avec une photo hilarante. 🤣

Image de l'article Chantal Lacroix démontre les limites de l'intelligence artificielle
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'intelligence artificielle prend une place importante dans la vie de bien des gens désormais. Certains l'utilisent comme substitut au médecin de famille, d'autres comme psychologue et plusieurs pour les aider dans leurs petites tâches de la vie quotidienne.

Chantal Lacroix, par exemple, a demandé à ChatGPT de faire une petite correction sur l'une de ses photos, soit de mettre de la neige dans la fenêtre en arrière-plan. Résultat : l'outil a allongé son nez, bronzé sa peau et transformé la forme de ses yeux. Il a même changé le style de ses boucles d'oreilles!

« Je braille encore ma vie ! 😂😂😂 J’ai demandé à ChatGPT de remplacer le vert des arbres dans la fenêtre par de la neige, mais il a décidé de transformer beaucoup plus ! J’en ris encore… 😂😂

Moi qui voulais simplement faire une petite publication pour montrer le duo Passeport et étiquette de voyage de la Collection Chantal Lacroix à celles qui partent en voyage.

Je vous confirme que ChatGPT n’est pas toujours fiable. 😂😂😂 », écrit l'animatrice.

Voyez sa publication ci-dessous.

Au moins, les initiatives de l'intelligence artificielle auront permis à Chantal Lacroix et ses abonnés de rire un bon coup!

