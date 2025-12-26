Chantal Lacroix livre un puissant témoignage sur l'acceptation de soi

Ce vendredi, l'animatrice Chantal Lacroix a révélé sur ses réseaux sociaux le lancement d'un nouveau produit dans sa gamme de produits en ligne. Ce qui marque les esprits, cependant, est l'inspirant message de réussite qui l'accompagne.

En effet, aujourd'hui âgée de 60 ans, Chantal se dit très fière d'elle, car à 54 ans elle a commencé à pratiquer le ski alpin.

« Un âge où l’on croit parfois que certaines expériences ne sont plus pour nous, où l’on se dit que le corps a déjà trop vécu, que l’équilibre est moins sûr, que les premières fois sont derrière soi. Et pourtant, dès les premiers instants sur la neige, j’ai compris que le ski n’était pas seulement un sport, mais une rencontre. Une rencontre avec la montagne. Une rencontre avec le froid qui réveille, qui remplit les poumons, avec cette sensation unique de glisse qui libère l’esprit. Une rencontre avec moi-même car apprendre à skier à 54 ans, c’est accepter l’humilité, la patience, la progression. C’est tomber parfois, rire souvent, se relever toujours. C’est écouter son corps autrement, avec respect, sans compétition, mais avec une immense joie intérieure. »

Elle poursuit, avec un positivisme aussi contagieux qu'inspirant :

« Le ski m’a appris qu’il n’y a pas d’âge pour s’initier à un nouveau sport, seulement des moments où l’on décide de dire oui à l’inconnu. Oui à l’apprentissage. Oui à la peur qui devient confiance. Oui au plaisir simple de se sentir vivant. Aujourd’hui, chaque descente est une victoire douce. Non pas contre le temps, mais contre les idées préconçues. Il n’est jamais trop tard pour glisser vers quelque chose de nouveau.🥰 »

Comment ne pas tomber sous le charme de Chantal? Voyez la publication complète ci-dessous.

