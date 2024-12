Chantal de Ma mère, ton père présente ses filles et elles ressemblent beaucoup à leur maman

Chantal de Ma mère, ton père partage régulièrement des vidéos sur son compte TikTok depuis le début de la diffusion de l'émission sur les ondes de TVA.

Récemment, l'enseignante en adaptation scolaire a présenté ses deux grandes filles à ses 11 000 abonnés.

Même que, ce week-end, Chantal cuisinait une bûche de Noël avec l'une de ses filles, Kalia.

Voyez aussi son autre fille, Amy, ci-dessous.

Rappelons que, dans l'émission, nous avions eu la chance de rencontrer son seul garçon, Xavier. Mère et fils emménageront ensemble prochainement dans une maison bigénérationnelle. « J'ai fait ça avec mon ex-mari de l'autoconstruction. Lui faisait le rough et moi, je m'occupais de tout le design de la maison à l'intérieur : les divisions, les choix de matériaux, les choix de couleurs. C'est quelque chose qui me passionne dans la vie, la construction », nous disait-elle en entrevue récemment.

Précisons que ce n'est pas la seule candidate qui a profité de la fin de la téléréalité pour présenter ses autres enfants. Judith a récemment introduit le public à son fils mannequin. Voyez des photos ici.

Ajoutons que Judith a aussi annoncé une très grande nouvelle : elle est devenue grand-maman. Voyez une photo du poupon ici.