Cette photo des Cowboys fringants vous fera du bien à l'âme, tout simplement

Karl Tremblay des Cowboys fringants à annoncer récemment que le reste de la tournée du groupe était officiellement annulée.

Le chanteur avait pris la décision de passer du temps avec sa famille et de profiter de la vie, s'éloignant des mondanités pour un temps.

Mais ce n'est pas parce qu'ils ne partagent plus la scène que Karl, Marie-Annick, Jérôme et Jean-François ne se voient plus, au contraire.

Lors d'un récent souper entre amis, les quatre musiciens se sont étreints candidement et ce moment, doux, a été capté.

Cette photo sincère, que vous pouvez voir au bas de l'article, fait du bien à notre coeur de Cowboy.

« Rien à rajouter », peut-on lire en légende.

Effectivement, il n'y a rien de plus à dire.

« Tant qu'on aura de l'amour

De l'eau fraîche et de l'air pur

Un toit et puis quatre murs

Ce sera la joie dans not' cour »