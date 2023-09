Karl Tremblay des Cowboys fringants annonce « prendre un break »

Sur ses réseaux sociaux mercredi, Karl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, a révélé qu'il a décidé d'écouter tous les fans qui, dans les derniers mois, lui ont conseillé de « prendre soin de lui » et de « penser à lui ».

Il a pris la déchirante décision d'annuler tous les spectacles du groupe prévus cet automne.

« Je vais me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale et tout, pour essayer de vous revenir en forme et avec plus d'énergie », dit-il.

Il dit aussi vouloir « donner une chance aux traitements de faire leurs effets ».

« J'espère que vous allez comprendre », ajoute-t-il. Évidemment!

Cela signifie aussi le report de la tournée européenne. « On va revenir vous voir, éventuellement », promet le chanteur.

Celui-ci indique également qu'il continuera à faire des spectacles du type « Shack à Jean-Carl », qui lui permettent d'être assis et plus calme sur scène. Ceux-ci auront essentiellement lieu dans son patelin, à L'Assomption.

Voyez son message complet ci-dessous.

Rappelons que, même s'ils ont annulé plusieurs spectacles cet été, Les Cowboys fringants ont offert plusieurs concerts mémorables un peu partout au Québec, à commencer par celui, poignant, sur les Plaines d'Abraham pendant le Festival d'été.