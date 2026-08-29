Cette ex-académicienne annonce être enceinte pour la première fois

Cette semaine, l'une des candidates que nous avions le plus apprécié suivre lors de son passage à Star Académie, en 2012, André-Anne Leclerc, a annoncé une grande nouvelle sur ses réseaux sociaux.

En effet, la chanteuse a dévoilé qu'elle attendait son tout premier enfant, avec son conjoint Kori Shigeo Kameda. Dans sa publication, Andee révèle :

« New collab with @korikameda coming in January… 🤭👶 Déjà 19 semaines de bébé qui grandit dans ma bedaine. Après 10 ans ensemble, on est vraiment très heureux de pouvoir vivre cette nouvelle aventure.💕 »

Découvrez la sublime photo du couple et du ventre arrondi d'André-Anne en bas de cet article.

Par ailleurs, nous souhaitons transmettre nos plus sincères félicitations aux futurs parents, qui accueilleront leur bambin en janvier prochain. Quelle belle nouvelle, qui apportera encore plus d'amour et de douceur dans le foyer!

Kori, le conjoint d'André-Anne depuis 10 ans, oeuvre activement dans le domaine musical depuis de nombreuses années. Il s'est également associé avec Andee dans le domaine professionnel, pour un duo qui s'appelle The Opera Blue. Si la chanteuse se fait plus rare dans les médias, ce n'est pas pour autant qu'elle ait délaissé la chanson, elle qui partage régulièrement de nouvelles mélodies au sein de son duo, qui tient l'affiche de soirées musicales un peu partout au Québec.

En outre, nous vous invitons à découvrir ici ce que sont devenus les autres académiciens issus de la même édition de Star Académie que la future maman!