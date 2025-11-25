Cette entreprise québécoise surfe sur la déception des fans d'OD pour la finale

La finale d'OD Chypre a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Les fans ont été nombreux à exprimer leur mécontentement face à la sobriété de la proposition. Résultat : Instagram a rapidement été enseveli sous les mèmes d'Occupation Double.

L'entreprise québécoise Sushi Taxi a décidé de tirer avantage de la déception des téléspectateurs.

« Pour tous les fans d’OD qui sont restés sur leur faim…😬🍣 », peut-on lire dans une publication.

« Tag ta partenaire d’OD et écris en commentaire le mot ODECEPTION 👇

Dès que c’est fait, on t’envoie ton code promo de 10 % sur ta prochaine commande directement en DM pour l’heure de vérité.* 🥢✨ ».

C'est ce qui s'appelle du marketing efficace!

« Meilleure promo ever 😂😂😂 »

« Vous êtes iconic WOW »

« ODCEPTION mais TAXISFACTION 🙂‍↕️🙌🍣 »

Lysandre Nadeau écrivait de son côté : « hahahahahahaha je vous aime tellement ».

Voyez la publication au bas de l'article.

Rappelons que la production d'OD Chypre a réagi ainsi suite aux contrecoups de la finale de dimanche.