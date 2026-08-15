Cette chanson de Billie du Page peut être entendue dans cette populaire série Netflix

La jeune chanteuse québécoise Billie du Page a de quoi être fière, puisque l’une de ses chansons a pu être entendue dans un nouvel épisode d’une populaire série sur Netflix.

En effet, à l’ouverture du huitième épisode de la troisième saison de la série My Life with the Walter Boys, la chanson « Not Your Princess », parue au printemps 2025, y est jouée. La principale intéressée a d'ailleurs partagé sa réaction dans une vidéo sur les réseaux sociaux, où elle est visiblement enchantée et très émue. On la comprend!

Découvrez la vidéo en bas de cet article.

« Ma chanson dans une série Netflix! » s'exclame alors la jeune femme. « Je ne peux pas y croire! » poursuit-elle, constatant le solide coup de pouce que cela pourrait avoir sur sa carrière. Il va sans dire qu'il s'agit d'une très belle opportunité pour Billie, de voir ainsi sa musique voyager à l'international. Sans surprise, la chanson et ses autres projets musicaux ont connu une résurgence sur les plateformes d'écoute, elle qui cimente petit à petit sa place dans la sphère musicale d'ici et d'ailleurs. L'an dernier, elle avait d'ailleurs reçu un important prix pour l'une de ses chansons. Les détails ici.

Billie est actuellement en pleine création de son tout premier album, qui devrait paraître en 2027, après la sortie de deux mini-albums, en 2024 et en 2025. En ce qui concerne la série My Life with the Walter Boys, on y suit une jeune ado qui doit s'adapter à une nouvelle vie au Colorado, en compagnie de son tuteur, après avoir perdu sa famille dans un tragique accident.

Netflix a d'ores et déjà commandé une 4e saison.