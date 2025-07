C'était fête chez les Groulx ce week-end!

Le plus jeune de la famille, le petit Grayson, a fêté son premier anniversaire ce week-end en compagnie des nombreux membres de sa famille.

« Finalement on fête Grayson! 1 an qui a passé tellement rapidement! Nous t’aimons ti-homme! Merci à tous ceux et celles qui sont venus célébrer avec nous! 🥳😘 », écrivait la maman sur les réseaux sociaux.

Le thème de la fête était les dragons.

Un jeu gonflable avait été installé dans la cour, ainsi qu'une piñata dans le gazebo.

Si on se fie aux photos, Grayson a beaucoup apprécié son gâteau au chocolat.

