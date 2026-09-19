Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Cet ex-candidat de La Voix participe au nouveau spectacle de Céline Dion

Il était dans l'équipe Dupré.

Céline Dion
Zachary Barde
Par Zachary Barde

C’est samedi dernier, à Paris, que Céline Dion a effectué son grand retour sur scène, après six années d’absence. L’événement a attiré les foules du monde entier, fébriles à l’idée de retrouver la diva en pleine possession de ses moyens. 

Pour 16 dates, la chanteuse exauce ainsi une promesse qu’elle s’était faite, celle de remonter sur scène malgré la maladie. On peut dire que c’est un « PARIS » réussi! La réussite du spectacle n’est d’ailleurs pas étrangère au talent des artisans qui accompagnent Céline sur scène, à commencer par son équipe de choristes. 

De ce nombre, on compte notamment Jordan Lévesque (voir sa photo ici), qui signe sa première expérience en la matière auprès de Céline Dion. Tout au long de la résidence de l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore », Jordan sera donc à ses côtés pour chanter les plus grands classiques de son répertoire, devant plus de 30 000 personnes à chaque représentation. 

Sur les réseaux sociaux, Jordan a partagé un aperçu de son mandat, alors qu’on peut le voir en train de chanter tout près de Céline. C’est à voir au bas de cet article.

Plusieurs téléspectateurs s’en souviendront, Jordan faisait partie de l’équipe de Marc Dupré, lors de son passage à La Voix en 2019. À l’époque, il avait atteint l’étape des quarts de finale.

D’ailleurs, tout l’été, Jordan a parcouru le Québec aux côtés de Suzie Villeneuve et Joël Legendre, dans le cadre du spectacle C’est quoi ta toune?. Cette série de soirées musicales, où c'est le public qui était le maître de cérémonie, a connu un beau succès. Pas étonnant, avec de si talentueux artistes!

Mentionné dans cet article

Photo de Jordan Lévesque
Jordan Lévesque
Photo de Céline Dion
Céline Dion

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.7 - 026d3b0c