Cet ex-candidat de La Voix participe au nouveau spectacle de Céline Dion

C’est samedi dernier, à Paris, que Céline Dion a effectué son grand retour sur scène, après six années d’absence. L’événement a attiré les foules du monde entier, fébriles à l’idée de retrouver la diva en pleine possession de ses moyens.

Pour 16 dates, la chanteuse exauce ainsi une promesse qu’elle s’était faite, celle de remonter sur scène malgré la maladie. On peut dire que c’est un « PARIS » réussi! La réussite du spectacle n’est d’ailleurs pas étrangère au talent des artisans qui accompagnent Céline sur scène, à commencer par son équipe de choristes.

De ce nombre, on compte notamment Jordan Lévesque (voir sa photo ici), qui signe sa première expérience en la matière auprès de Céline Dion. Tout au long de la résidence de l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore », Jordan sera donc à ses côtés pour chanter les plus grands classiques de son répertoire, devant plus de 30 000 personnes à chaque représentation.

Sur les réseaux sociaux, Jordan a partagé un aperçu de son mandat, alors qu’on peut le voir en train de chanter tout près de Céline. C’est à voir au bas de cet article.

Plusieurs téléspectateurs s’en souviendront, Jordan faisait partie de l’équipe de Marc Dupré, lors de son passage à La Voix en 2019. À l’époque, il avait atteint l’étape des quarts de finale.

D’ailleurs, tout l’été, Jordan a parcouru le Québec aux côtés de Suzie Villeneuve et Joël Legendre, dans le cadre du spectacle C’est quoi ta toune?. Cette série de soirées musicales, où c'est le public qui était le maître de cérémonie, a connu un beau succès. Pas étonnant, avec de si talentueux artistes!