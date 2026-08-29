Céline Dion s'affiche pour une rare fois avec ses jumeaux, qui ont bien grandi

Dans quelques semaines à peine, un véritable pèlerinage musical s'amorcera à Paris, pour le début du tout nouveau spectacle de Céline Dion. Six ans après sa dernière prestation, et après avoir appris à vivre avec le syndrome de la personne raide, la populaire chanteuse remonte ainsi sur scène, forte dans sa fébrilité, et prête à tout donner à son public.

En marge du premier spectacle, prévu le 12 septembre prochain à la Plenitude Arena, Céline est arrivée dans la Ville lumière ce vendredi, et un détail n'est pas passé inaperçu! En effet, dans une vidéo du Paris Match relayée sur les réseaux sociaux, on peut y voir ses jumeaux, Nelson et Eddy, respectivement âgés de 15 ans. Ceux-ci effectuant très peu d'apparitions publiques, leurs moindres faits et gestes sont repris dans le monde entier. Et ils ont bien changé!

Portant une longue barbe, Eddy y est notamment méconnaissable. Chose certaine, ce ne sont plus des enfants! Découvrez-les dans la vidéo en bas de cet article.

En entrevue, peu de temps avant de s'infiltrer dans ce qui sera sa demeure pour les prochaines semaines, l'hôtel Royal Monceau, Céline a donné la raison qui l'avait incitée à se produire en France, pour son grand retour sur scène :

« Je me suis toujours sentie supportée, depuis le premier jour. Et puis, c'est comme c'est une histoire d'amour qui continue. Effectivement, c'est mon deuxième chez-moi. »

Il n'y a pas de doute, la frénésie est bel et bien de la partie, pour ce qui s'annonce comme étant le plus grand retour médiatique des dernières années. Pour ce faire, la star se produira trois fois par semaine tout le mois de septembre, devant plus de 30 000 spectateurs chaque soir.

Le Parisien a d'ailleurs obtenu quelques informations croustillantes sur ce nouveau spectacle, qui promet d'en mettre plein la vue. D'abord, il n'y aura aucune première partie. Seuls Céline et quelques artistes invités (dont l'identité n'a pas été confirmée) se présenteront sur la scène, dans un spectacle qui durera deux heures. Le décor s'annonce également spectaculaire, alors que de grands écrans projetteront des vidéos tout au long de la soirée.

C'est à ne pas manquer dès le 12 septembre prochain!

Rappelons que, tout récemment, Céline a posé pour un populaire magazine et les photos sont spectaculaires. C'est à voir ici.