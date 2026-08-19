Céline Dion brille sur la couverture d'un magazine

Le mois prochain, après six ans d'absence, Céline Dion fera son grand retour sur scène. Très attendue, cette série de spectacles, qui se tiendra seulement (pour le moment) en France, vise à offrir aux fans de la diva de Charlemagne un moment à la hauteur de leurs attentes, où Céline y entonnera notamment ses plus grands classiques.

En vue de ce nouveau projet, le réputé magazine Harper's Bazaar a dédié son édition de septembre 2026 à la populaire chanteuse. Celle-ci y apparaît chic et très élégante, en portant tantôt du Chanel, puis du Givenchy et du Gucci. Elle est sublime, notre Céline! Le tout, dans un endroit qui lui est très cher et où elle a offert des spectacles en résidence pendant de nombreuses années, le Caesars Palace Las Vegas.

Découvrez ses ravissants looks au bas de cet article.

Dans l'entrevue, Céline revient entre autres sur son diagnostic du syndrome de la personne raide, qui l'a obligé à modifier du tout au tout ses habitudes de vie, pour survivre, certes, mais aussi pour espérer retrouver la scène un jour. Elle indique [traduction libre] :

« Je suis honnête, et ce n'est pas toujours joli. Parfois, ce sont des choses heureuses, parfois c'est triste, mais cela s'appelle la vie. Au lieu de remettre en question la vie, pouvez-vous vivre la vie? Alors je vis ma vie, fille. Je vis la vie. »

Vous pouvez lire l'entrevue complète ici.

Il faut dire qu'il s'agit d'une véritable traversée du désert pour Céline Dion, elle qui a connu plusieurs jours sombres au cours des dernières années, sur tous les fronts. Sa détermination est résolument source d'inspiration et nous pousse à l'admiration.

Rappelons qu'en vue du considérable afflux de spectateurs pour les dates de septembre, une autre résidence a récemment été annoncée, toujours en France, au mois de mai 2027. Plus de détails ici.