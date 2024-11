Céline Dion réagit à son émouvante rencontre avec Adele

La fin de semaine dernière, des images montrant la chanteuse Adele se dirigeant en larmes vers Céline Dion, alors assise dans l'assistance, avaient fait le tour du globe. En effet, l'interprète de « Someone Like You » avait pris la peine d'interrompre son spectacle pour saluer celle qui a fait du Colosseum Caesars Palace sa seconde demeure. Tous les détails ici.

Quelques jours après les événements, c'est une Céline tout aussi émotive et pleine de gratitude qui s'est adressée à l'artiste britannique, sur les réseaux sociaux. Avec une sublime photo accompagnant la publication, elle déclare (traduction libre) :

« Adèle, nous te sommes tellement reconnaissants de nous avoir accueillis, moi et ma famille au Colosseum pour ton incroyable spectacle! Ta performance était spectaculaire, ta production était si belle. Nous avons adoré te voir et t'entendre chanter... ç'a été une nuit tellement émouvante pour nous tous.

Ta musique a eu un tel impact sur ma vie, elle est si importante pour moi, surtout au cours de ces dernières années.

Je suis si heureuse pour toi, je souhaite que tous tes rêves se réalisent, que tu fasses ce que tu veux faire, que tu fasses une petite pause.

Tu es dans une classe à part... et tu mérites tout ce qu'il y a de mieux!

Merci pour toujours, Adèle... avec tout mon amour,

- Céline xx... »