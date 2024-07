Céline Dion commente enfin sa présence à Paris

C'est avec deux clichés, l'un dans lequel elle pose dans la cour du Louvre, et l'autre, où on la voit contempler une oeuvre majestueuse du musée, que Céline Dion en chair et en os confirme sa présence à Paris. Contemplez les photos ci-bas, dans lesquelles elle arbore un ensemble sobre, rehaussé de délicats escarpins.

De nombreuses vidéos de la chanteuse, aperçue dans les rues de la ville à la sortie de son hôtel, circulaient abondamment dans les derniers jours. On peut voir l'artiste signer des autographes et sourire patiemment à la foule. Des fans ont même déclaré que son arrivée, à trois jours du lancement des Jeux olympiques, confirmaient la rumeur qu'elle serait l'artiste performant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Quelques semaines seulement suivant la sortie de son documentaire Je suis : Céline Dion, le doute nous habite encore : a-t-elle réellement la santé pour accomplir un tel mandat? Chose certaine, elle est là, debout et souriante! Mais quand la toile s'emballe si vite, sans déclaration officielle, difficile de distinguer s'il s'agit d'un simple espoir ou d'une information fondée. Selon la Presse Canadienne, la ministre française Amélie Oudéa-Castéra a déclaré à l'émission Bonjour la matinale : « Vous avez vu qu’elle [Céline Dion] était à Paris, ce n’est pas un hasard. » Cet indice est certainement de bon augure!

Pour l'instant, la vedette internationale profite de sa tribune pour déclarer son amour de la ville lumière dans sa publication sur Threads.

Elle écrit ceci : « Chaque fois que je reviens à Paris, cela me rappelle que il y a tellement de joie et de beauté à voir dans le monde. J’aime Paris et je suis si heureuse d’être de retour! Merci à mes interlocuteurs merveilleux du Louvre! -Celine xx…»

Rappelons que le documentaire Je suis : Céline Dion est disponible sur Prime vidéo. Lisez nos impressions ici.