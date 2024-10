Ce roman d'épouvante de Patrick Senécal verra le jour sur grand écran

15 ans après avoir travaillé sur le film 5150 rue des Ormes, le réalisateur Éric Tessier revient à ses premières amours et à l'horreur en adaptant le roman Flots du prolifique auteur Patrick Senécal, pour le grand écran.

Éric Tessier assure l'écriture du scénario, une histoire troublante dans laquelle Florence, une petite fille de 8 ans, entraine ses proches dans une descente aux Enfers dont personne ne sortira indemne.

Plus précisément, Florence, 8 ans, fière, jolie, l’air sympathique et espiègle, nous regarde dans les yeux et nous explique qu’elle n’éprouve jamais de regrets. Elle mène une vie sans histoire jusqu’au jour où elle blesse un chat par inadvertance et sans le vouloir, le tue.

Elle cache son méfait, mais sa mère la soupçonne, ce qui déclenche une série d’événements épouvantables qui entraîneront Florence dans une dérape incontrôlée au cœur de l’horreur, marquée par les morts violentes de sa mère, de son père, d’un prof et qui, au final, l’obligera à prendre la décision la plus importante et la plus difficile de sa courte vie.

Le réalisateur et scénariste indique : « Je veux jouer un tour au spectateur, l’amener là où il ne s’y attend pas, si bien qu’il en vienne à douter de ses propres perceptions. »

Il faudra toutefois se munir d'un peu de patience, puisque le début du tournage de Flots est prévu au cours de l’année 2026.

Il sera distribué en salles par Entract Films.

Patrick Senécal est un scénariste, réalisateur, dramaturge et un écrivain québécois. Passionné par toutes les formes artistiques mettant en œuvre le suspense, le fantastique et la terreur, il est l’auteur de plusieurs best-sellers qui ont conquis le grand public dès leur sortie. C’est un maître de l’horreur à part entière. Une vingtaine de romans de plus d’un million d’exemplaires vendus, trois adaptations cinématographiques (Sur le seuil, Les 7 jours du Talion, 5150 rue des Ormes), une en bande dessinée, une série télé (Patrick Senécal présente) ...

Le roman Flots est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies.

Nous avons bien hâte de découvrir cette nouvelle adaptation cinématographique! Et vous?