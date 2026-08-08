Ce couple d'OD chez nous attend un nouvel enfant

La saison estival est, cette année, signe de réjouissances pour un couple d'Occupation double : Chez nous, l'édition qui avait été tournée au Québec pendant la pandémie de COVID-19.

En effet, Carl « avec un C » Lacourse et Andréanne Moran, qui s'étaient rencontrés au beau milieu de Lanaudière, à la Montagne Coupée, forment un couple depuis leur passage à l'émission. Ils ont depuis été les fiers parents de deux magnifiques enfants. Ce samedi, les conjoints ont annoncé une grande nouvelle à leurs abonnés sur les réseaux sociaux, à savoir qu'ils accueilleraient bientôt leur troisième bambin.

« Il nous restait encore une place dans notre coeur pour toi bébé d’amour 🤍 On a siiii hâte de te rencontrer en Février!❣️»

Voyez les sublimes photos en bas de cet article.

Serait-ce une fille ou un garçon? Nous le découvrirons sans doute bientôt! Pour l'heure, nous souhaitons joindre notre voix à celle des internautes en leur souhaitant beaucoup de bonheur et de douceur au couple, déjà parents de Chad, né en avril 2022, et de Tommy, né en octobre 2023. On a bien hâte découvrir le visage de ce cinquième membre de la famille!

Rappelons que le couple s'était marié en 2024, soit près de quatre ans après leur passage à OD. Découvrez des images de l'événement ici.

La nouvelle saison d'Occupation double, basée en Chypre, promet encore cette année d'autres moments mémorables à la télé, comblant les téléspectateurs amateurs de bisbille et de revirements. C'est un rendez-vous à compter du 7 septembre prochain, à 18 h 30 sur Noovo.