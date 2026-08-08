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Ce couple d'OD chez nous attend un nouvel enfant

La cigogne est attendue au début de l'an prochain.

Finale d'OD chez nous
Zachary Barde
Par Zachary Barde

La saison estival est, cette année, signe de réjouissances pour un couple d'Occupation double : Chez nous, l'édition qui avait été tournée au Québec pendant la pandémie de COVID-19.

En effet, Carl « avec un C » Lacourse et Andréanne Moran, qui s'étaient rencontrés au beau milieu de Lanaudière, à la Montagne Coupée, forment un couple depuis leur passage à l'émission. Ils ont depuis été les fiers parents de deux magnifiques enfants. Ce samedi, les conjoints ont annoncé une grande nouvelle à leurs abonnés sur les réseaux sociaux, à savoir qu'ils accueilleraient bientôt leur troisième bambin.

« Il nous restait encore une place dans notre coeur pour toi bébé d’amour 🤍 On a siiii hâte de te rencontrer en Février!❣️»

Voyez les sublimes photos en bas de cet article.

Serait-ce une fille ou un garçon? Nous le découvrirons sans doute bientôt! Pour l'heure, nous souhaitons joindre notre voix à celle des internautes en leur souhaitant beaucoup de bonheur et de douceur au couple, déjà parents de Chad, né en avril 2022, et de Tommy, né en octobre 2023. On a bien hâte découvrir le visage de ce cinquième membre de la famille!

Rappelons que le couple s'était marié en 2024, soit près de quatre ans après leur passage à OD. Découvrez des images de l'événement ici.

La nouvelle saison d'Occupation double, basée en Chypre, promet encore cette année d'autres moments mémorables à la télé, comblant les téléspectateurs amateurs de bisbille et de revirements. C'est un rendez-vous à compter du 7 septembre prochain, à 18 h 30 sur Noovo.

Mentionné dans cet article

OD chez nous
OD chez nous
2020

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