Ce candidat des Chefs et collaborateur à Bonsoir bonsoir confirme une triste nouvelle

Minh Phat Tu a participé à la 14e saison des Chefs, où il a remporté le prix coup de cœur de la brigade. On a aussi pu le voir dans 5 chefs dans ma cuisine avec Marina Orsini et il a visité le plateau de Bonsoir bonsoir à quelques reprises comme chef invité lors des tablées Jase Jase.

Cette semaine, il annonce une bien triste nouvelle : il doit fermer son restaurant.

« Je suis un peu épuisé, épuisé dans ma tête, dans mon corps », dit-il dans une vidéo que vous pouvez voir au bas de l'article. « [J'ai] mal aux hanches, mal aux pieds. J'aimerais ça prendre un moment pour partir en voyage, profiter un peu de la vie. »

Il ajoute : « Quand on parle de Minh, on dit souvent : c'est un gars hyperactif, travaillant, mais c'est fatigant. C'est fatigant d'être Minh. Faut être capable de dire non et de prendre le temps de s'occuper de ça ici [il pointe sa tête] et de ça [il pointe son coeur]. »

Je suis triste parce que c'est quand même ma maison. [...] Je pense que c'est nécessaire d'arrêter ça avant que ça n'aille pas bien.

Le restaurant fermera ses portes en décembre.

« Il nous reste quelques semaines avant les Fêtes. Venez manger une dernière fois, venez nous dire bye.

Et après, je reste dans le coin. Si vous me croisez, un petit câlin, un clin d’œil, un serrage de main : dites-moi allô. »

Nous lui souhaitons un repos ressourçant, de beaux voyages et la chance de se créer des souvenirs mémorables loin des cuisines!