Cath F. ne ressemble plus à ça

On peut voir la séduisante Catherine Fidiadis dans Le calendrier de l'avent.

Dans cette nouveauté de Crave, la candidate d'OD Mexique tente de trouver l'amour au fil de rendez-vous galants organisés pour elle chaque jour du mois de décembre dans le but de trouver l'homme qu'elle présentera à sa famille à Noël. Nous vous faisions part de nos impressions sur l'émission ici.

Les tournages de l'émission ont eu lieu au début de l'automne et déjà, la jeune femme a complètement changé de look.

En effet, elle se présente maintenant sur ses réseaux sociaux avec de longs cheveux blonds. Voyez-la au bas de l'article.

Cath F. a eu la chance de passer quelques jours aux Bahamas avec des amis au cours des dernières semaines. Est-ce que l'homme de ses rêves était de la partie? Chose certaine, Catherine nous confiait être ouverte à trouver l'amour dans Le calendrier de l'avent. Tous les espoirs sont permis! Quelques prétendants semblent d'ailleurs l'avoir charmée dans les premières cases du calendrier, dont le mannequin Sadjo Ka.

Les 24 épisodes du Calendrier de l'avent sont déposés chaque jour sur Crave jusqu'au 24 décembre.