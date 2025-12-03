Le calendrier de l'avent : Meilleur que du chocolat!

Nous avons ouvert les premières portes du Calendrier de l'avent de Catherine F. et nous ne pourrions être davantage séduites par cette proposition à la fois décalée et parfaitement empreinte de la magie des fêtes.

Chaque jour du mois de décembre, l'ancienne candidate d'OD Mexique est invitée à rencontrer différents soupirants dans l'espoir de trouver le grand amour pour Noël. Sa fée marraine, Katherine Levac, l'accompagne dans ce processus important, lui envoyant des instructions via des capsules dorées. La pétillante humoriste apporte une folie essentielle au succès de l'entreprise. Elle commente les rendez-vous galants de sa protégée avec sérieux et frivolité, un peu à la manière du couple témoin de Si on s'aimait.

Cath F., elle, reste plutôt mystérieuse et séductrice, comme nous l'avons connue à Occupation Double. Grâce à sa confiance débordante et son charisme envoûtant, elle déstabilise tous les hommes qui se cachent derrière les portes de son calendrier. Des dates différentes lui sont proposées chaque fois. Par exemple, au jour 2, ses soupirants sont déguisés en Père-Noël et arrivent par la cheminée. « Je pensais jamais dire ça aujourd'hui, mais j'ai hâte que ces gars-là se déshabillent », lancera la fée marraine, déjà excédée par son concept.

Là, je sais que vous vous dites : "dans quel monde tu pensais que ce serait normal de faire une date déguisée en Père-Noël?" OK, ouais, j'entends, pis r'garde s'correct, arrêtez de m'achaler avec ça! - La fée Levac

En plus de frapper dans le mile avec son humour délinquant, la production réussit à créer un réel engouement pour le temps des fêtes. Le visuel qui rappelle les films de Noël et la musique pimpante ont tôt faits de nous plonger dans l'esprit des fêtes.

On a regardé les courts épisodes au gym, sur l'elliptique, et on n'a pu se retenir de rire, fort. On a eu l'air complètement débile, mais, en cette période de réjouissance, on s'assume complètement. Promis, ces petites gâteries de quelques minutes par jour sont encore plus savoureuses que du chocolat!