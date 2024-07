Caroline Néron foule un tapis rouge avec sa fille comédienne

L'occasion était belle ce jeudi soir pour une sortie en famille pour voir la nouvelle pièce de théâtre Moi... et l'autre, inspirée du sitcom du même nom qui mettait en vedette Dominique Michel et Denise Filiatrault, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'était soir de première pour la pièce écrite par Kim Lévesque-Lizotte et plusieurs artistes étaient au rendez-vous.

Comme à l’époque, la petite brune sympathique et la grande blonde téméraire vivent des aventures loufoques : Denise enchaîne les manigances et les magouilles et Dominique en subit toujours les conséquences. Leurs aventures se déroulent sous les yeux ébahis de l’attachant Gustave, concierge de l’édifice où elles habitent et du très sérieux monsieur Lavigueur, qui se retrouve encore et toujours au cœur du pétrin, bien malgré lui.

L’histoire se passe à l’aube de l’Expo 67. Dans un climat d’effervescence où les femmes ne sont plus soumises, les deux amies, plus drôles que jamais et toujours habillées comme des cartes de mode, se retrouvent mêlées à une compétition de talents et de conquêtes amoureuses, dans un concours organisé par une grande vedette française. Leur amitié résistera-t-elle à ces bouleversements?

Parmi les invités, on retrouvait Caroline Néron et sa fille Emmanuelle Gagné-Néron (voir sa photo ici), aussi comédienne.

Où avez-vous pu voir la jeune femme récemment? Dans la série à succès In Memoriam où elle prêtait ses traits à la jeune Lucille de Léry, un rôle particulièrement exigeant puisque ce personnage était la victime répétée de son père violent. Caroline Néron avant d'ailleurs abordé le travail de sa fille dans la série en entrevue juste ici.

Sur le tapis rouge de Moi... et l'autre, les deux femmes étaient magnifiques, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous.

Cet été, la mère et la fille profiteront d'un voyage dans le Maine. Plus encore, Caroline Néron nous indique ne pas avoir encore reçu ses textes pour STAT, même si l'on peut présumer que son personnage sera de retour. Elle se montre évidemment très floue à ce sujet, refusant de confirmer ou infirmer son retour. « Pour le moment, je travaille dans ma compagnie, les bijoux, les vibrateurs, le maquillage. »

Emmanuelle nous indique de son côté être en attente de réponses pour certains rôles, après quelques auditions. Nous espérons la revoir au petit écran très bientôt.

La pièce Moi... et l'autre est présentée pour un mois au Théâtre du Vieux-Terrebonne avant d'entreprendre une tournée des régions. Les détails à ce sujet sont ici.