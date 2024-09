Photo : Caroline Dhavernas pose avec ses deux parents connus

Ce lundi avait lieu la première montréalaise du film Tous toqués! au Cinéma Quartier Latin.

Pour l'occasion, les membres de la distribution étaient réunis, qu'on pense à Julie Le Breton, Sylvain Marcel, Dominic Paquet, Normand Chouinard, Oussama Farès, Douaa Kachache, Lélia Nevert et la jeune Élodie Fontaine.

Seul absent, le comédien français Edouard Baer, qui a récemment fait l'objet d'allégations de comportements sexuellement déplacés du côté de la France.

Dans ce film, près d’un village situé à la frontière séparant le Québec des États-Unis, l’intransigeante douanière Sonia confisque le contenu de la voiture de Victor, un chef français en mal de reconnaissance installé à New York. Elle le regrette rapidement quand sa fille Lili-Beth décide de participer à un concours de Petits Chefs où elle semble avoir bien peu de chances de s'illustrer. Sonia décide de tout essayer pour obtenir l'aide du charmant, mais exaspérant Victor. Cette rencontre plus qu'improbable réunira tout un village pour passer au-delà des différents et aller goûter à l'essentiel.

Parmi les membres de la distribution, on retrouve la comédienne Michèle Deslauriers, qui était accompagnée pour l'occasion de sa fille Caroline Dhavernas et de son mari, Sébastien Dhavernas.

Voyez la famille radieuse en image ci-dessous.

Notons que le long métrage Tous toqués! prendra l'affiche partout au Québec ce vendredi 13 septembre.