Caroline Dawson est décédée

Ce lundi 20 mai, l'autrice québécoise d'origine chilienne Caroline Dawson a succombé à un long combat contre le cancer des os. La femme de 44 ans est décédée en paix, entourée de ses proches et d'amour, par une journée remplie de soleil, et bien à son image, comme elle continuera de répandre du soleil même après son départ.

Dans l'annonce faite par ses proches concernant son décès sur les médias sociaux, le désir de Caroline a été transmis : remplacer les fleurs, qui sont normalement envoyées en temps de deuil, par des dons à la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit. En effet, chaque dollar pourrait servir à créer la bourse Caroline Dawson, initiative d'une amie et collègue, pour transformer la vie de jeunes femmes migrantes de première génération.

Enseignante de sociologie, lectrice avide et plume talentueuse, la femme aura marqué et inspiré les gens en grand nombre. Son roman, Là où je me terre, raconte son parcours de réfugiée au Québec, qui, un soir de Noël, laisse tout derrière, alors qu'elle n'était qu'une fillette. Son histoire, vivante, lumineuse, remplie d'espoir, en est une de questionnement identitaire, d'affirmation et de culture. Son histoire a ouvert des yeux, elle a sensibilisé, rassuré, voir, consolé des milliers de lecteurs.

À l'automne 2022, son passage à Tout le monde en parle lors du dévoilement de la version audio de son roman, avait créé une large vague de réactions chez les téléspectateurs, émus de ce témoignage. Revoyez son passage à l'émission animée par Guy A. Lepage dans le segment ci-bas.

La femme collaborait également régulièrement à l'émission Il restera toujours la culture d'ICI Première. Il y a quelques jours, l'animatrice Émilie Perreault a annoncé la création d'un nouveau prix littéraire en son honneur. Ce prix récompensera « un roman ou un essai publié en français par un.e écrivain.e canadien.ne émergent.e et issu.e de la diversité », apprenions-nous sur les plateformes de la station à propos de ce prix créé en collaboration avec la direction générale Équité, Diversité et Mobilisation de Radio-Canada. Quelle belle et nécessaire proposition!

Nos vœux et condoléances les plus sincères vont aux proches de l'autrice.