Vidéo : Carmen Sylvestre lance un cri du coeur pour qu'il y ait plus de lumière sur les aînés

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay est dévouée à faire du Québec un modèle inspirant en matière de vieillissement actif, inclusif et épanoui.

Pour sa nouvelle campagne, la Fondation a choisi de s'associer à une formidable comédienne québécoise, qui représente pleinement cette joie de vivre contagieuse, cette énergie et cette curiosité.

En effet, l'irrésistible Carmen Sylvestre devient la nouvelle ambassadrice de la campagne, lançant notamment un cri du coeur pour que la lumière soit posée sur les aînées. Voyez l'une de ses vidéos ci-dessous.

Elle y indique notamment, concernant sa génération qui est arrivée avant celle des baby boomers : « J'ai découvert qu'on les appelle les silencieux. De se sentir ignoré, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse. Il faut prendre sa place. Je trouve que c'est un manque de la société. Parce qu'on est là! »

Elle joint ainsi sa voix à celles de plusieurs comédiennes qui ont décrié le fait qu'il n'y ait pas assez de représentation de la vieillesse positive à l'écran, notamment notre chère Janette Bertrand qui nous en parlait ici même.

Dans une autre vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous, Carmen Sylvestre revient sur un moment marquant de son existence, son retour sur les bancs d'école à 55 ans, ce qui l'a finalement conduite jusqu'à nos écrans, pour notre plus grand bonheur. Quelle femme admirable!

Pour cette nouvelle campagne publicitaire, Carmen vient illustrer l'idée qu'il est possible de bien vivre à n'importe quel âge, notamment en bougeant, en stimulant notre mémoire, en nourrissant notre curiosité et en s'accordant des moments de plaisir et de repos. Et c'est tellement vrai!

Tous les vidéos de la campagne sont disponibles ici.