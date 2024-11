Carl d'OD Mexique affichait un look différent lors de la finale (photo)

Carl, le sympathique paramédic de la Gaspésie, était de retour dans la métropole dimanche soir afin d'assister à la grande finale d'OD Mexique et filmer la très attendue Heure de vérité.

Celui qui a séduit bien des téléspectatrices québécoises cette saison grâce à sa moustache affichait un look un peu différent dimanche, alors qu'une barbe foisonnante couvrait son joli minois.

Voyez une photo au bas de l'article.

Carl a une fois de plus prouvé son grand sens de l'humour alors qu'il brandissait une pancarte sur laquelle on pouvait lire : « Félix, mon top 1 depuis le jour 1 ». Une de ses amies avait placé les visages des deux hommes sur ceux des personnages de l'oeuvre La Création d'Adam de Michelangelo, qu'on retrouve à la chapelle Sixtine. Sur une autre image, on pouvait aussi voir Carl sur le vélo dans lequel un Félix/E.T. trônait dans le panier.

Voyez une photo ci-dessous.

Nous vous invitons à découvrir ici toutes nos photos des coulisses de la finale d'OD Mexique.

L'heure de vérité sera diffusée dimanche prochain à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.