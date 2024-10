Boucar Diouf ne participera jamais à cette téléréalité

Ce samedi, l'humoriste et auteur Boucar Diouf était de passage au talk-show Pour une fois, où il a pu nourrir les téléspectateurs friands de sa verve habituelle et de ses observations songées sur la vie.

Alors que Colette Provencher était désignée pour lui poser quelques questions, celle-ci lui a tout bonnement demandé s'il accepterait un jour de participer à Sortez-moi d'ici, comme elle l'a fait en 2023. Or, d'un ton catégorique, Boucar réfute toute allusion à une quelconque participation à une émission du genre. Il tempère ensuite son propos en expliquant qu'il apprécie toutefois en regarder à la télé. Il confie :

« J'adore les téléréalités! Ce sont des choses vraies, Colette. Quand on te voit capoter, ce sont des émotions qui sont vraies. C'est pas lié à une scène, à quelqu'un qui l'a écrit. Mais moi, ça me permet de déconnecter aussi mon cerveau et de me dire : "C'est hot, ça!" On aurait voulu l'écrire, mais ça marcherait pas. Personne ne peut l'écrire, parce que c'est la vraie vie! On appelle ça une téléréalité, mais il y a de la réalité là-dedans. C'est de la vraie vie! »

Puis, dans un tout autre registre, Boucar s'est confié à Colette sur une période plus difficile de sa vie, survenue lors de son arrivée au Québec. À peine âgé de 24 ans, à l'époque, le biologiste de formation révèle qu'il s'agissait en fait d'une deuxième naissance :

« On l'oublie beaucoup, mais quitter sa famille, ses amis, son village, sa ville, et aller dans un nouveau pays complètement, tu ne connais absolument rien. C'est une deuxième naissance. Tu vis une deuxième naissance totalement, sans tes parents (...). Même pour aller à l'épicerie, ç'a pris Jean-Pierre Forget, qui s'occupait des étudiants étrangers, pour me dire : "Viens, je vais te montrer comment on fait l'épicerie." Parce que moi, je partais de la savane et j'arrivais ici! Donc j'arrive dans l'épicerie et il me dit : "Prends le panier et pousse le panier." Je prenais les affaires et moi je pensais que c'était gratuit! »

Les propos de l'humoriste font certainement écho chez de nombreux Québécois d'adoption qui, par choix ou par contrainte, ont dû quitter leur pays natal pour s'établir ici. C'était très touchant d'entendre Boucar s'exprimer sur cette facette de sa vie trop peu abordée.

La semaine prochaine, ce sera au tour de l'ancienne directrice générale d'Hydro-Québec Sophie Brochu de goûter au format unique du populaire talk-show.

L'émission Pour une fois est diffusée les samedis à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.