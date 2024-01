Avez-vous reconnu Marc Dupré dans le Bye Bye 2023?

Il y a des transformations très réussies au Bye Bye qui nous donnent du fil à retordre pour reconnaître le comédien derrière la caricature, comme celle de Marc-André Grondin l'an passé, mais il y a aussi des apparitions qui passent si vite que nous n'avons pas l'occasion, là non plus, de reconnaître les personnalités connues invitées.

En 2023, c'était le cas de Marc Dupré. Le chanteur interprétait Maxim Lapierre dans un court sketch sur la visite des gars de La poche bleue à Sous écoute (rebaptisé Soûl écoute). L'extrait de quelques secondes a été diffusé pendant le segment des nouvelles.

Voyez-le sur l'image, à gauche, au bas de l'article. Au contraire de son acolyte, Arnaud Soly, Marc Dupré n’a eu recours à aucune perruque ou prothèse. Une casquette et le tour est joué! L'interprète de Guillaume Latendresse avait, lui, en plus d'une postiche sur la tête, du rembourrage dans son chandail pour lui donner l'air plus baraqué.

Si les deux joueurs de hockey n'ont pas été épargnés dans ce sketch, l'humoriste Mike Ward a aussi été écorché assez violemment par les auteurs de la revue de fin d'année. C'est surtout sur ses paroles prononcées à Tout le monde en parle, où il a affirmé ne pas s'être senti agressé par les gestes des deux hommes, que le Bye Bye 2023 a misé.

On doit dire que Guylaine Tremblay était assez exceptionnelle sous les traits de l'humoriste. Celle-ci a probablement été, d'ailleurs, l'étoile du Bye Bye 2023. Avec ses formidables imitations - dont celle, impressionnante, de Marthe Laverdière - l'actrice s'est légèrement démarquée du groupe, même si les trois autres étaient aussi brillants.

À noter que, cette année, deux acteurs de STAT ont été retirés du montage final du Bye Bye. Apprenez-en plus ici.