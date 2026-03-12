Après un épuisement professionnel, Michel Barrette arrêtera bientôt la scène

Sabrina Cournoyer a récemment rencontré Michel Barrette dans le cadre d'une entrevue pour Sucré Givré, qui a été présentée à TVA mercredi.

Lors de celle-ci, elle discute de l'épuisement professionnel que l'humoriste a vécu. « Qu'est-ce qui t'as fait réaliser que t'étais rendu là? », lui a-t-elle demandé.

« Le jour où je suis parti de chez moi le matin, et que j'ai pris la 20 et qu'à un moment donné j'ai stationné ma voiture pour partir à pleurer, pis s'ils m'avaient demandé : "Pourquoi tu pleures?", j'aurais dit :"Je sais pas". Bien là, t'es épuisé », confie-t-il.

« Alors maintenant, je travaille beaucoup moins, je le sens même sur scène, et je le sens lorsque je fais quelque chose. Si je le fais, c'est parce que j'ai le temps de le faire, et je me dis pas : "Faudrait bien que je m'en aille, parce qu'il y a une scène à tourner dans je ne sais pas quelle série" », ajoute-t-il.

Celui qui célèbrera ses 70 ans l'an prochain indique avoir fait une entente avec son amoureuse (voyez une photo de couple ici). « C'est en 2026, 25 shows maximum et en 2027, 25 shows : les 50 derniers shows. Elle a déjà la date, je sais où je vais terminer le show. Et pour être sûr que ça arrive, elle met des vacances. Là, en mars, tu vas en Islande avec ton fils, après ça on s'en va en Californie pendant deux mois, après ça on va à telle place. Elle dit : "Tu vas pas faire des shows quand tu vas en Islande, t'en feras là-bas, mais t'as pas la langue". »

Ainsi, dans deux ans, il présentera son tout dernier spectacle et il sait déjà où celui-ci aura lieu.

Je ne suis pas capable d'imaginer que je vais être sur scène et que je vais dire aux gens : "Ce soir, c'est la dernière fois de ma vie que je suis sur scène à vous regarder rire". Je vais trouver ça difficile.

On lui souhaite la même chose que Sabrina Cournoyer lui a souhaité à la fin de l'entrevue soit de savourer chaque moment jusque-là.

Consultez toutes les dates du spectacle Depuis 1957 en tournée ici.