Après Star Académie, Katrine Sansregret dévoile son nouveau projet

Depuis quelques mois, Katrine Sansregret nous titillait quant à la venue d'un nouveau projet musical. En effet, en mai dernier, la finaliste de la précédente édition de Star Académie titillait notre curiosité avec une vidéo diffusée sur TikTok, dans laquelle on la voyait chanter la pièce « Par où partir ».

Pour rappel, c'est cette émouvante chanson qu'elle avait interprétée lors de la grande finale du télé-crochet, écrite la nuit du décès de sa grand-mère. S'il n'était jusque là pas possible d'écouter le morceau, les fans de l'artiste seront très heureux d'apprendre que dès le 5 septembre prochain, la composition de Katrine se retrouvera sur toutes les plateformes d'écoute.

C'est elle-même qui en a fait l'annonce ce samedi, dans une courte vidéo qui ressemble fort bien à un extrait du vidéoclip de la chanson. Elle écrit :

« par où partir sort enfin ! Le 5 septembre prochain cette chanson sera à vous, je CAPOTE !!! »

Vous pouvez d'ailleurs découvrir un court extrait dans la publication complète ci-dessous.

Il ne reste plus que quelques jours avant de pouvoir écouter en boucle cette chanson, qui vous tirera assurément quelques larmes au passage.

Les dernières semaines s'avèrent fort occupées pour Katrine, elle qui a couru les festivals et les événements musicaux en tous genres, en interprétant à plusieurs reprises son tube « Minable » sur scène. Elle y a même vécu un moment inoubliable, qu'on vous invite à découvrir dans cet article.

Puis, par l'entremise d'une série de courtes vidéos sur Instagram, on apprend même que le chanteur King Melrose et elle sortiront une nouvelle chanson en duo le 19 septembre prochain. Nous sommes plus qu'impatients à l'idée de découvrir ce qu'ils nous réservent!

