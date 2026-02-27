Après son départ de Salut Bonjour, Pascal Morrissette hérite d'un nouveau projet d'animation

Il y a quelques semaines, l'animateur Pascal Morrissette annonçait son départ de l'édition du week-end de l'émission matinale préférée des Québécois, Salut Bonjour. Ce dernier évoquait notamment des raisons familiales; le studio d'enregistrement de l'émission se trouvant à Québec, ce dernier devait faire de longues heures de route pour aller au boulot, l'obligeant à se séparer de ses enfants. Plus de détails ici.

Depuis, les fans du populaire artiste étaient nombreux à se questionner sur son prochain projet de carrière. Ceux-ci sont désormais fixés : Pascal hérite du siège laissé vacant par Mathieu Dufour, à l'émission du retour sur les ondes de Rythme FM. Cette semaine, l'humoriste a effectivement annoncé son départ du Retour, qu'il animait avec Marjorie Vallée. Une décision qui prenait effet de façon immédiate, dès ce jeudi 26 février.

Suite à cet inattendu départ, ce vendredi, sur les réseaux sociaux de l'émission, on apprend que le show porte désormais le nom de Ma musique dans le trafic et qu'il s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent un retour festif et rempli de musique.

«Votre retour à la maison ne sera plus jamais le même ! 🎶

Le trafic? On s’en occupe. Dès ce lundi, branchez-vous sur« Ma musique dans le trafic », le retour à la maison le plus musical au Québec!

Rejoignez Marjorie Vallée et Pascal Morrissette pour une dose massive de gros hits et de plaisir. Parce qu’on sait que ça avance pas mal plus vite quand la playlist est au rendez-vous! 🕺✨ »

Avec Pascal Morrissette et Marjorie Vallée, on nous garantit que le plaisir sera au rendez-vous et que notre retour à la maison ne sera plus jamais le même. Autant dire que ça promet!

On ne manque donc pas la première de Ma musique dans le trafic dès ce lundi à 16 h, sur les ondes de Rythme.