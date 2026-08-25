Après plusieurs mois d'absence, Jeff Boudreault annonce son nouveau projet

Ce lundi, l'animateur Jeff Boudreault en aura surpris plus d'un en annonçant son grand retour dans les médias. En effet, après une aventure entrepreneuriale et une défaite en politique en avril 2025, le populaire comédien avait annoncé qu'il se retirait des réseaux sociaux. Celui-ci s’était présenté comme candidat du Bloc Québécois, dans la région de Brome-Missisquoi.

Son retour sur les réseaux sociaux marque le début d'une nouvelle aventure, où il pourra continuer d'entretenir son lien avec le public. En effet, depuis hier midi, Jeff anime en collaboration avec Valérie St-Jean L'Estrie aujourd'hui, sur les ondes du 107.7 Sherbrooke. Un poste qui était autrefois occupé par l'animateur Steve Roy.

Proclamant la nouvelle avec joie, le principal intéressé écrit :

« Ben oui, de retour sur les RS! M’a dire comme on dit, y’a juste les fous qui changent pas d’idée! Bref, c’est aujourd’hui que débute mon nouveau défi! Pour la prochaine saison, je serai à la barre de L’Estrie Aujourd’hui au 107,7 Sherbrooke accompagné de ma co-animatrice Valérie St-Jean ainsi que d’une pléiades de chroniqueurs aussi intéressants les uns que les autres (peut-être à part Francis Vachon…). C’est du lundi au vendredi de 12h@14h. Pour nous écouter peu importe où vous êtes au Québec, procurez-vous l’application Cogeco média. Come on!! »

Entourés de leurs collaborateurs, Jeff et Valérie livrent un magazine d'information interactif, qui couvre les actualités de l'Estrie. Tout en mettant de l'avant les enjeux sociaux de la région, l'équipe mise sur l'accent humain et le plaisir des rencontres.

L'Estrie aujourd'hui est présentée sur les ondes du 107.7 Sherbrooke du lundi au vendredi, de midi à 14 h.

Rappelons que l'an dernier, Jeff Boudreault annonçait qu'il se lançait dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, avec une personnalité connue. Les détails ici.