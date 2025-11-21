Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Any d'OD Chypre passe chez le coiffeur et elle est méconnaissable

Elle a l'air d'une popstar! Wow!

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Une fois que les candidats sont exclus de l'aventure Occupation Double, ils ont la chance de visiter le coiffeur Max Gourgues.

Any a quitté son salon cette semaine avec une chevelure ondulée absolument magnifique. Voyez le résultat au bas de l'article.

Puis, elle a eu droit à une mise en beauté spectaculaire de la maquilleuse Chanel Valdez. « She’s back and ready to step… », indique cette dernière.

Voyez des images du résultat renversant ci-dessous.

Fraîchement sortie du chalet des finalistes, l'entraîneuse personnelle a partagé une vidéo, que vous pouvez aussi voir au bas de l'article, dans laquelle elle remercie les téléspectateurs pour tout l'amour qu'elle a reçu.

« Je suis vraiment reconnaissante de mon parcours à OD, de la femme que je suis devenue à travers ça. » Elle précise que, actuellement, elle prend du temps avec sa famille et ses amis pour se ressourcer et avertit ses abonnés : « Restez à l'affut pour L'heure de vérité! ».

Rappelons que Deymien a aussi indiqué dans une publication sur ses réseaux sociaux qu'il allait régler des comptes à L'heure de vérité. C'est donc à ne pas manquer le 30 novembre prochain!

Mentionné dans cet article

Occupation double Chypre
Occupation double Chypre
En cours
Photo de Any
Any

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09