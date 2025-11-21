Any d'OD Chypre passe chez le coiffeur et elle est méconnaissable

Une fois que les candidats sont exclus de l'aventure Occupation Double, ils ont la chance de visiter le coiffeur Max Gourgues.

Any a quitté son salon cette semaine avec une chevelure ondulée absolument magnifique. Voyez le résultat au bas de l'article.

Puis, elle a eu droit à une mise en beauté spectaculaire de la maquilleuse Chanel Valdez. « She’s back and ready to step… », indique cette dernière.

Voyez des images du résultat renversant ci-dessous.

Fraîchement sortie du chalet des finalistes, l'entraîneuse personnelle a partagé une vidéo, que vous pouvez aussi voir au bas de l'article, dans laquelle elle remercie les téléspectateurs pour tout l'amour qu'elle a reçu.

« Je suis vraiment reconnaissante de mon parcours à OD, de la femme que je suis devenue à travers ça. » Elle précise que, actuellement, elle prend du temps avec sa famille et ses amis pour se ressourcer et avertit ses abonnés : « Restez à l'affut pour L'heure de vérité! ».

Rappelons que Deymien a aussi indiqué dans une publication sur ses réseaux sociaux qu'il allait régler des comptes à L'heure de vérité. C'est donc à ne pas manquer le 30 novembre prochain!