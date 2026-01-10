Accueil
Antoine d'OD Tentations au soleil présente son amoureuse

« Je t’aime d’un amour indescriptible… »

OD Tentations au soleil
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Antoine Normandin, le fils de Messmer qu'on a pu voir dans OD dans l'Ouest ainsi que dans OD Tentations au soleil, a récemment partagé une photo avec sa nouvelle conjointe, Samantha.

Les deux amoureux posent sur une plage de la Floride.

« Je t’aime d’un amour indescriptible… merci la vie de t’avoir mis sur mon chemin ♥️ », écrivait la jeune femme.

« Vraiment un voyage inoubliable, love you 🥹❤️ », indiquait à sa suite l'hypnotiseur et habitué des téléréalités.

Voyez la publication au bas de l'article.

Messmer a commenté la publication de son fiston ainsi : « 🙌 ».

Pourtant, Antoine avait semblé avoir un coup de foudre avec Alexandra Giroux lors du tournage d'OD Tentations au soleil cet automne, mais leur histoire d'amour a pourtant été de très courte durée. La principale intéressée nous racontait récemment le tout. Lisez son récit ici.

