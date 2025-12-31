Alexandra revient sur son expérience fougueuse à OD Tentations au soleil

La deuxième saison d'OD Tentations au soleil n'aurait jamais été la même sans la flamboyante et très attachante Alexandra Giroux et son alter ego, la bouillante Tatiana. Quelques jours après le dévoilement des deux derniers épisodes de cette seconde mouture du dérivé d'Occupation Double sur Crave, nous avons eu la chance de discuter avec la sympathique jeune femme.

Celle-ci nous avoue d'emblée ses intentions face à ce voyage à Chypre l'automne dernier. « Moi, en allant à Tentations, j'avais besoin de gagner le 25 000 $ pour payer des réparations chez moi, payer des paiements. Aussi, j'étais dans une séparation depuis mai, puis je n'étais pas capable de m'ouvrir à aucun homme physiquement, à part embrasser, mais c'était très difficile pour moi d'avoir cette ouverture-là. J'ai vraiment pris l'été pour réfléchir sur moi, grandir et tout. Puis après ça, je me suis dit, je suis prête. Je veux accepter d'aller là, de me mettre dans l'eau, parce que c'est un peu moins engageant, mais je ne pensais pas avoir de réelles connexions. »

Sa connexion avec Antoine a été rapide et explosive. « Dès que je l'ai vu, dès qu'on s'est vu, je ne sais pas, il y a quelque chose dans le regard, je me suis tout de suite sentie bien et en sécurité. C'est comme si mon système nerveux était apaisé, puis c'était vraiment fluide, même s'il n'y a pas eu beaucoup de paroles qui ont suivies de la première rencontre, mais c'est comme si mon corps, mon énergie était attirée par la sienne. Ça a été très instinctif », nous dit-elle.

Cette relation s'est-elle poursuivie au Québec? « Non, malheureusement », avoue-t-elle.

J'ai une vie qui est quand même très occupée, même chose pour Antoine. Je savais un peu en allant là-bas que c'était une histoire d'amour qui n'allait pas pouvoir perdurer.

Elle ajoute : « On a voulu se voir après, chez lui, sur le bord du lac, avec un petit matelas, un petit feu. Finalement, il a dû aller à une conférence, étant donné qu'il avait manqué beaucoup de jours. Après ça, même chose pour moi, j'ai des enfants, donc mon horaire, c'était plus difficile. Je devais travailler un peu plus de jours pour rattraper. On s'est revus durant des petites soirées. La première fois, on avait toujours la même étincelle, la même connexion, puis quand on se voit, il y a toujours ce lien qui nous unit, qu'on a partagé ensemble, qui était vraiment réel. Mais c'est juste qu'on n'avait pas non plus l'attachement sur le temps, donc on n'a pas poursuivi, mais on s'apprécie beaucoup, puis ça a été un excellent partenaire de jeu, très honnête. »

Il faut aussi savoir que les finalistes n'ont pas eu de maison des exclus pour décompresser après l'aventure. « Nous, ça a été tournage de "L'heure de vérité", accolade, bisous, et puis bam! On se textait, on avait nos téléphones, ça fait qu'on pouvait se texter pendant qu'on était à l'aéroport, même chose, à notre retour, on se textait plus les premiers jours, pour se donner les nouvelles. »

Elle précise : « J'ai vécu une mini déprime quand je suis revenue, j'étais plus irritable. Ça a vraiment été un boost de dopamine, de cytocine, de toutes les belles hormones du bonheur, qui fait que quand tu reviens, surtout quand tu l'as bien vécu, l'expérience, puis que ça ne t'a pas stressée - parce que moi et Koralie-Maya et puis même d'autres, les filles en général, je ne pense pas qu'on était stressées tant que ça comparativement à certains garçons - donc le retour n'était que plus difficile. »

Bien qu'au départ, elle souhaitait gagner le 25 000 $, elle a rapidement compris qu'elle ne serait probablement pas la récipiendaire. « J'étais définitivement déçue de ne pas gagner, mais je savais à un certain moment, je pense au jour 3, que ça n'allait peut-être pas être possible qu'on gagne parce que, à un certain moment, je suis tellement confortable avec Antoine que je n'avais plus envie de frencher d'autres personnes. Je n'ai plus envie de rester disponible. J'ai envie d'optimiser mon temps avec Antoine. Donc, oui, j'étais déçue. Je m'y attendais un peu. J'espérais tout de même le gagner. Mais j'étais contente pour Jade. »

On remercie Alexandra d'avoir mis de la couleur dans notre mois de décembre avec sa belle intensité! On espère la revoir dans nos écrans pour d'autres projets!