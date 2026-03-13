« Ça m'apaise » : Anouk Meunier fait de rares confidences sur sa relation avec son fils

C’est en 2019 que l’un des couples chouchous des Québécois, Anouk Meunier et Daniel Melançon, a annoncé attendre son premier enfant. Depuis, Arnaud a bien grandi et fait le bonheur de ses deux parents.

De passage au balado C’est quoi ton style?, animé par Maïka Desnoyers et Bianca Savoie, la jeune maman s’est confiée en des termes très émouvants, relatant sa relation et sa proximité avec son enfant, pour une rare fois.

Elle explique :

« Il y a quelque chose qui, au quotidien, vient me réconforter instantanément. C’est vraiment niaiseux, mais c’est quand, tu sais Arnaud là c’est un petit gars qui brasse de l’air. Puis c’est pas nécessairement le plus affectueux, puis tout ça. Mais quand j’ai un petit moment puis que je fais juste mettre ma tête dans ses petits cheveux là… Les cheveux tu sais tout en broussaille puis tout ça, puis là je fais juste comme le sentir puis être ça là, ça m’apaise mais il n’y a rien qui m’apaise comme ça. Puis tu sais, autant le soir quand je vais lui dire bonne nuit et autant dans la journée quand je réussis à l’attraper pour avoir un semblant de câlin et juste un petit moment. Parce que ça, ça n’arrive pas si souvent. Quand ça passe, je suis vraiment contente et j’en profite. »

Comme c’est attendrissant! Nous souhaitons beaucoup de douceur à la petite famille, alors que leur précieux Arnaud

Rappelons que pour l’heure, nous ignorons si Anouk Meunier reprendra son rôle de juge-enquêtrice à Chanteurs masqués, à l’occasion de la 6e saison du variété, qui a été annoncée récemment. Chose certaine, nous espérons vivement retrouver l’animatrice dans ce projet chouchou de TVA.

Qui plus est, Anouk a récemment annoncé une grande nouvelle dans sa vie professionnelle, en rejoignant une toute nouvelle agence artistique. De nouveaux défis et projets excitants attendent Anouk! Tous les détails ici.