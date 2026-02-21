Anouk Meunier annonce une grande nouvelle dans sa vie professionnelle

L’animatrice Anouk Meunier avait une belle nouvelle à annoncer à ses abonnés cette semaine concernant sa carrière. En effet, celle qu’on peut voir depuis plusieurs saisons automnales en tant que juge-enquêtrice à Chanteurs masqués a dévoilé qu’elle était désormais représentée sous l’égide d’un nouvel agent : Junior Bombardier de Bombardier communications.

Ce nouveau partenariat vient sceller la place prépondérante qu’occupe Anouk dans l’espace médiatique québécois, en contribuant à l’orienter vers de nouvelles avenues. Il est clair qu’en confiant la gestion de ses relations publiques et sa stratégie de carrière, Anouk Meunier souhaite atteindre de belles opportunité.

Dans un communiqué émis sur les réseaux sociaux, l’agence souligne :

« C’est avec une grande fierté que Bombardier Communications annonce aujourd’hui son nouveau partenariat avec la merveilleuse Anouk Meunier ✨

Figure incontournable du paysage télévisuel québécois, Anouk cumule plus de 20 ans de carrière au sommet de son art. Animatrice rassembleuse et respectée, elle a marqué le public à la barre d’émissions phares telles que Chanteurs masqués, La Voix, Accès Illimité et Salut Bonjour, où sa présence lumineuse, sa rigueur et son intelligence d’animation ont su créer, au fil des années, un lien durable avec les téléspectateurs.

Au-delà de l’animatrice accomplie, Anouk est une communicatrice d’exception. Son authenticité, sa sensibilité et sa compréhension fine du public font d’elle une personnalité rare, capable de porter des projets avec passion, crédibilité et humanité.

À titre personnel, je suis particulièrement honoré de devenir son agent et développer, à ses côtés, les prochaines étapes de sa carrière. Anouk gravite dans mon univers professionnel à travers différents projets depuis près d’une décennie, et chacune de nos collaborations a été remarquable. Son professionnalisme exemplaire, son intégrité et la qualité de sa présence font d’elle une alliée précieuse et une voix importante de notre paysage culturel.

Toute notre équipe est enthousiaste à l’idée de contribuer à faire rayonner ses projets actuels et à venir, et de bâtir à ses côtés des initiatives à la hauteur de son talent.

Bienvenue dans la famille, @anoukmeunier ! »

Découvrez la publication complète ci-dessous.

Toutes nos félicitations à Anouk!

L'agence Bombardier communications suit également la carrière de plusieurs autres personnalités, notamment Alicia Moffet, Mia Tinayre et Charlotte Cardin.

En outre, si nous avons récemment appris le retour de la compétition Chanteurs masqués à TVA, l'automne prochain, nous ne savons pas encore si Anouk reprendra son poste d'analyste.