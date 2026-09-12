Anouk Meunier devient ambassadrice de cette marque connue

Depuis son arrivée au sein de l'agence Bombardier Communications, en février dernier, une pluie de belles nouvelles professionnelles inonde la vie d'Anouk Meunier. D'abord, son rôle de juge-enquêtrice à Chanteurs masqués a été renouvelé, elle qui prendra plaisir à tenter de démasquer les personnalités costumées tout l'automne, pour une sixième saison consécutive.

Puis, suite au départ de Julie Bélanger à Ça finit bien la semaine, c'est la jeune maman qui a repris le flambeau, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Découvrez ici nos impressions de son travail à l'émission. Enfin, TVA a annoncé tout récemment que c'est Anouk qui animera la grande nouveauté hivernale de la chaîne - et qui remplacera La Voix - Hitster Québec. Dans cette nouvelle émission signée Déferlantes, de véritables fans du jeu de société Hitster défilent en studio pour tenter de prouver à tout le Québec qu'ils connaissent le plus grand nombre de hits populaires.

Vraisemblablement, TVA mise beaucoup sur l'animatrice, tout comme l'entreprise de soins de beauté Jouviance, qui a annoncé cette semaine qu'Anouk Meunier en devenait la nouvelle égérie. « C’est officiel. Une nouvelle histoire commence, indique la marque québécoise. Nous sommes très fiers d’accueillir Anouk Meunier comme nouvelle égérie de Jouviance. Authentique, lumineuse et inspirante, Anouk incarne une vision de la beauté qui nous ressemble : confiance, bien-être, beauté de la peau et authenticité. Une rencontre naturelle. Une collaboration pleine de sens. Et le début d’une très belle aventure. »

Voyez la sublime publication qui accompagne le texte en bas de cet article.

Pour exprimer sa gratitude et sa grande joie, Anouk a de son côté exprimé en quoi consistera son rôle, expliquant en fait la nature de cette belle collaboration. « Des produits accessibles et performants qui respectent la peau et qui permettent une routine simplifiée au quotidien. Mais surtout, une compagnie qui partage mes valeurs et ma vision de la beauté. Rayonner de façon naturelle et authentique, c’est la plus belle façon de vieillir! Aussi bien le faire avec de bons produits! Tellement hâte de vous partager mes coups de cœur dans les prochains mois! » indique la principale intéressée.

Un nouveau rôle qu'elle assumera avec beaucoup de prestige et d'élégance, on le devine! Ce nouveau souffle dans la carrière d'Anouk est franchement rafraîchissant, et nous sommes fébriles à l'idée de découvrir ce qui attend l'animatrice au cours des prochains mois!