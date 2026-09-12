Voici nos impressions de la nouvelle coanimatrice à Ça finit bien la semaine

Après plusieurs mois d'attente, c'est enfin ce vendredi que débutait la nouvelle saison de Ça finit bien la semaine, qui accueille une toute nouvelle coanimatrice. En effet, aux côtés de Jean-Michel Anctil se trouve désormais la pimpante Anouk Meunier, qui a pris le relais de Julie Bélanger, partie en avril dernier.

Tous les regards étaient ainsi posés sur ce nouveau duo, qui nous accompagnera désormais chaque vendredi soir, sur les ondes de TVA. D'entrée de jeu, l'animatrice s'est avouée très excitée et fébrile à l'idée de commencer ce nouveau chapitre dans sa carrière, et on la comprend! Si celle-ci était probablement nerveuse quant à cette première incursion sur le plateau du rendez-vous de fin de soirée, ses doutes n'ont guère lieu d'être : Anouk semble taillée sur mesure pour coanimer cette émission!

Allumée, bienveillante et possédant l'étincelle qu'il faut, Anouk cadre bien dans cette ambiance festive du début de la fin de semaine. Nous le savions depuis Accès illimité, mais l'animatrice est une excellente intervieweuse. Aussi, grâce à son travail sur les tapis rouges de plusieurs galas, elle a su développer une répartie qui lui sera certainement fort utile dans ce nouveau mandat. Lors du premier épisode de la saison, qui mettait en vedette Véronique Claveau, Pier-Luc Funk et Pierre-Olivier Zappa, ses questions allaient droit au but et elle a bien dosé ses interventions quand la parole était à son nouveau collègue, Jean-Michel.

Ce vendredi, l'humoriste a semblé prendre un peu plus de place lors des entrevues, mais c'est bien normal : il connaît le plateau du bout de ses doigts, lui qui a rejoint l'équipe en 2022. Or, nous ne sommes aucunement inquiets quant à l'aise d'Anouk sur le plateau, qui se développera au fil des semaines. Qui plus est, mention spéciale à son look ce vendredi, qui était très élégant. Voyez-le dans l'image en bas de cet article. On peut être sûr qu'elle apportera beaucoup de glam en studio cette saison!

Si Julie Bélanger insufflait une belle sensibilité à l'émission, Anouk ajoutera une touche « bubbly » bien incarnée, qui se conjugue déjà bien au côté pince-sans-rire de Jean-Michel. Nous avons très hâte de voir la chimie s'installer auprès de ce nouveau duo!

Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h sur les ondes de TVA.