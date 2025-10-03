Anne-Élisabeth Bossé vend son magnifique condo du Plateau-Mont-Royal

Anne-Élisabeth Bossé a mis sur le marché son magnifique condo pour 629 900 $.

Au coeur du Plateau-Mont-Royal, cet espace lumineux offre une grande aire ouverte, une chambre fermée, une mezzanine, une cuisine moderne avec un îlot central ainsi qu'une salle à manger entourée de grandes portes vitrées qui donnent l'impression de prolonger la pièce vers l'extérieur.

Le condo est situé à deux pas du Parc La Fontaine, donc très près des cafés, des restos et des petites boutiques du Plateau.

À noter que la courtière d'Anne-Élisabeth chez Royal Lepage est nulle autre que Juliane Tremblay [voyez une photo dans cet article], la fille de la comédienne Guylaine Tremblay.

