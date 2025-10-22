Accueil
Anik Jean change de tête

Magnifique!

Image de l'article Anik Jean change de tête
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Anik Jean a partagé une photo de sa nouvelle tête sur ses réseaux sociaux cette semaine.

« Le Bronzed Ash Flow , Cet automne, la chaleur laisse place à la douceur feutrée du bronde cendré.

Une couleur subtile, équilibrée, qui capte la lumière sans jamais la voler.

Le Bronzed Ash Flow 💨💨💨

un brun moyen aux reflets beige fumé, fondu dans un dégradé lumineux qui respire la sophistication.

🍂🍂🍁🍁

Fini les contrastes abrupts — place à un fondu aérien, presque flou,

où chaque mèche semble effleurée par la lumière d’un après-midi d’octobre.

C’est une teinte qui vit, qui évolue, qui s’adapte à

🍂 Le ton parfait pour accueillir la saison, entre brume, bois et lumière dorée. »

Voyez sa nouvelle couleur de cheveux ci-dessous.

Rappelons qu'Anik Jean travaille actuellement à peaufiner la trame sonore de la série Bon cop, Bad cop.

Elle a aussi récemment joué dans la nouvelle émission de son amoureux. Apprenez-en plus ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Anik Jean
Anik Jean

Informations complémentaires

