Anick Dumontet réplique à un commentaire déplacé d’un internaute

Les réseaux sociaux représentent l'endroit idéal pour échanger avec nos amis, se divertir et partager des parcelles de notre quotidien avec les gens qui nous entourent. Cependant, ces outils de communication deviennent parfois asociaux, dans le sens où ils deviennent des lieux de méchanceté gratuite.

C'est ce dont Anick Dumontet a pu être témoin ce vendredi, alors qu'un internaute a écrit un commentaire déplacé sous l'une de ces récentes publications. Fort heureusement, l'animatrice ne s'est pas laissée faire, en répliquant comme il se doit.

En réponse à l'insulte « Me semble t'as engraissé? », Anick a répondu, avec toute la franchise qu'on lui connaît « Etk avec un commentaire aussi déplacé, ton jugement et ton cerveau ont certainement beaucoup maigri eux! Mon Champion de jour! 👌🏼🏆 Bravo Dominic, passe une belle journée! » Nous n'aurions mieux répondu!

Voyez la publication complète ci-dessous.

Sous la publication, plusieurs internautes ont salué la prise de position de l'animatrice, tandis que d'autres ont remis en question l'utilité de souligner les frasques de certains réfractaires. Une fan a alors demandé « Pourquoi répondre à un commentaire méchant, mais les bons compliments, par contre jamais de réponse!! Vous portez trop attention à un commentaire haineux!! », ce à quoi la principale intéressée a répondu : « Un moment donné faut répondre… ça fait des centaines de commentaires que je laisse passer. Aujourd’hui j’ai décidé de répondre! »

Voilà qui est dit!

