Anick Dumontet annonce une formidable nouvelle!

L'animatrice Anick Dumontet profite de la nouvelle année pour annoncer une grande nouvelle à ses abonnés sur ses réseaux sociaux.

En effet, celle-ci s'est fiancée en décembre, avec l'homme de sa vie. On se souviendra qu'elle nous avait confirmé être en couple en juillet dernier, avec un homme qui n'évolue pas dans le milieu artistique, sans toutefois dévoiler l'identité de cette perle rare.

Elle écrit : « And just like that…« Et c’est ainsi que, quelque part en décembre dernier, entre le ciel de New York et une coupe de champagne, mon amoureux m’a offert la plus belle des surprises! 💍🥂 »

Un moment précieux gardé juste pour nous…

et maintenant partagé avec amour ❤️✨ »

Les photos, sur lesquelles on peut voir la bague sertie d'un diamant, font particulièrement rêver.

Voyez la publication ci-dessous.

Nous offrons nos plus sincères félicitations à Anick et son amoureux et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!