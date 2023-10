André Robitaille est en deuil

André Robitaille annonce une bien triste nouvelle sur ses réseaux sociaux, soit le décès de sa mère.

Rollande Beaumont Robitaille est décédée la semaine dernière, aux soins palliatifs de l'hôpital Laval.

L'animateur indique sur ses réseaux sociaux :

« Je passe une semaine bien particulière!

Hier c’était mon anniversaire et je veux vous remercier pour vos nombreux messages, c’est très touchant et vous m’avez fait chaud au cœur.

Je suis tellement bien entouré de mes Amours et amis.es. Je suis un homme chanceux. En plus d’avoir un lien privilégié avec vous depuis tant d’années!

Merci

De plus, c’est le cœur gros que je vous partage une nouvelle plus triste. Notre maman Rollande nous a quitté le week-end dernier. Entourée d’Amour et en douceur son âme s’est décollé de son corps pour commencer son prochain voyage.

Une maman aimante, généreuse, accueillante et drôle. Qui nous inspirera pour le reste de nos jours.

Bon voyage et merci

Prenez soin de vous! Xxx »

Voyez sa publication ci-dessous.

Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à André Robitaille, toute la famille de la défunte et les proches.

Rappelons que nous pouvons voir celui-ci à la télévision cet automne à l'animation des Enfants de la télé. On pourra aussi le retrouver bientôt comme comédien dans un rôle audacieux dans une série bien-aimée du grand public. Les détails à ce sujet sont ici.