Anaïs Guertin-Lacroix de Salut Bonjour met son magnifique chalet en location

Il y a quelques jours, Anaïs Guertin-Lacroix, qu'on peut voir à Salut Bonjour, a mis de l'avant sur ses réseaux sociaux une autoconstruction qui ne manque pas de panache.

Ce chalet est maintenant offert à la location et celles et ceux qui auront la chance d'en profiter sont vraiment privilégiés!

La résidence, située à Notre-Dame-de-la-Merci, compte trois chambres fermées et une mezzanine ( avec des lits King), un spa de nage de 17 pieds, une cuisine complète, deux salles de bain (avec laveuse/sécheuse) et un foyer.

Voyez les images dans la publication ci-dessous (naviguez avec les flèches sur l'image).

N'est-ce pas magnifique?

Le chalet offre un accès à trois lacs, soit Ouareau, Archambault et Lafrenière.

Depuis plusieurs mois, l'animatrice et chroniqueuse partageait sur ses réseaux sociaux des images des travaux de rénovation pour faire de cet endroit un véritable havre de paix. On peut dire que c'est une grande réussite!

Source : SalutBonjour.ca