Alexandre Barrette garde son micro à WKND

Après avoir annoncé que la station WKND 99,5 fermait ses portes et que plusieurs personnalités, dont Étienne Boulay et Maripier Morin, perdaient ainsi leur micro, voilà que nous apprenons qu'Alexandre Barrette et Geneviève Hébert-Dumont ne subissent pas le même sort que leurs consoeurs et confrères.

En effet, le coanimateur du Pas Pire Show a révélé sur ses réseaux sociaux que son émission allait être de retour, cette fois sur les ondes de WKND 91,9 Québec et disponible partout grâce à l’application mobile.

« On prolonge même le plaisir d’une heure! @genevievehd et moi serons donc avec vous de 11 h 30 à 14 h, du lundi au jeudi », indiquait l'humoriste.

« Ça fait chaud au cœur de savoir que vous aimez autant l’émission!

La chimie que Gen et moi avons développée, notre humour et la même bonne musique seront toujours au programme!

Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre! »

Les deux complices seront de retour en ondes lundi prochain, le 26 août.

Pour expliquer sa décision, le directeur générale des marques de WKND, Steven Croatto, disait ceci : « On se fait énormément parler de cette émission qui est un véritable coup de cœur pour les gens de Québec. C’était évident pour nous que nous devions la reconduire, et ce malgré le changement de programmation que nous avons annoncé pour notre station WKND à Montréal ».

De son côté, Maripier Morin remplacera (selon une source d'un journaliste de La Presse) Patricia Paquin à Rythme 105,7 FM.