Alexandre Barrette annonce une mauvaise nouvelle

Alexandre Barrette et Geneviève Hébert-Dumont ont annoncé une triste nouvelle sur leurs réseaux sociaux lundi : c'est la fin pour leur émission de radio, Le pas pire show.

« Nous avons appris, il y a un moment déjà, que notre dernière émission serait ce jeudi 26 février. Nous n'avons aucune amertume à l'égard de cette décision prise par nos patrons, pour qui nous avons un grand respect. Le milieu de la radio est ainsi fait! », indique l'animatrice.

Même son de cloche du côté de son collègue : « On le savait depuis juste avant Noël. Je comprends leur décision et je ne suis pas amer ou aigri. Au contraire, je n’ai que des bons mots à dire sur cette station de radio et sur cette entreprise. J’ai tout aimé de ces 6 ans! Le personnel, les autres animateurs/animatrices ont été pour moi des rencontres heureuses! »

Les deux amis s'échangent de mots tendres via l'internet. « Je suis privilégiée d'avoir pu faire cette émission, pendant 4 ans, avec un gars que j'aime profondément, qui est devenu un ami extrêmement précieux », dit Geneviève.

« Je veux remercier Gen Hébert-Dumont! Comment dire? Une des personnes les plus drôles que j’ai eu la chance de côtoyer! J’ai pleuré de rire tellement souvent avec Gen, c’est un bonheur de travailler avec toi! C’est galvanisant d’avoir ta présence au quotidien! Gen est devenue une amie précieuse sur qui j’ai pu compter à quelques importantes occasions!

Je vous épargne les détails, mais elle m’a accompagné à l’hôpital dans le moment le plus stressant de ma vie et m’a aussi lifté pour un show et me tenir compagnie dans la loge alors que je filais un coton d’une qualité assez médiocre », indique l'humoriste.

Ainsi, la dernière du Pas pire show aura lieu le jeudi 26 février, de 11 h 30 à 14 h, au 91,9 FM dans la région de Québec ou sur wknd.fm.

Notons que nous pouvons voir Alexandre Barrette les vendredis soirs dans nos télés à l'animation de l'émission Incroyables sur les ondes d'ICI Télé.