Alexandra Stréliski partage une photo avec son amoureuse à Noël

Cette semaine, la pianiste Alexandra Stréliski a partagé une rare photo de son amoureuse sur ses réseaux sociaux.

Elle souhaitait du même coup un joyeux Noël à ses abonnés ainsi qu'un bon anniversaire à sa conjointe, Carolina Dalla Chiesa.

Celle-ci est professeure adjointe en études artistiques et culturelles à l'Université Érasme de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les deux femmes sont magnifiques! Voyez la photo au bas de l'article.

On leur souhaite un temps des fêtes chaleureux et ressourçant!

Mentionnons que le couple a récemment visité Barcelone. Voyez des images de leur escapade en Espagne au bas de l'article.

