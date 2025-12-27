Accueil
Alexandra Stréliski partage une photo avec son amoureuse à Noël

Elles sont resplendissantes!

Artistes nommés à l'ADISQ 2019
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, la pianiste Alexandra Stréliski a partagé une rare photo de son amoureuse sur ses réseaux sociaux.

Elle souhaitait du même coup un joyeux Noël à ses abonnés ainsi qu'un bon anniversaire à sa conjointe, Carolina Dalla Chiesa.

Celle-ci est professeure adjointe en études artistiques et culturelles à l'Université Érasme de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les deux femmes sont magnifiques! Voyez la photo au bas de l'article.

On leur souhaite un temps des fêtes chaleureux et ressourçant!

Mentionnons que le couple a récemment visité Barcelone. Voyez des images de leur escapade en Espagne au bas de l'article.

Rappelons qu'elle n'est pas la seule artiste québécoise à avoir partagé une photo de couple à Noël. Jade Auclair-Roy en a profité pour présenter son amoureuse. Les détails ici.

Photo de Alexandra Stréliski
Alexandra Stréliski

