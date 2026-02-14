Alexandra et Yannick d'OD dans l'Ouest attendent leur 3e enfant

Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Yannick Martel et Alexandra Lapierre lors de l'édition « pandémie » d'OD, à Occupation Double dans l'Ouest. Depuis, le couple file le parfait bonheur en Floride, avec leur petite famille.

Ce samedi, la populaire créatrice de contenu et gestionnaire de propriétés a annoncé une grande et belle nouvelle à ses abonnés. En effet, celle-ci a révélé être enceinte de son 3e enfant. Bien qu'heureux, cet événement aurait toutefois pu prendre des proportions beaucoup plus sombres car, explique-t-elle, son début de grossesse a été « bouleversant, angoissant, presque irréel. »

Elle précise :

« On nous a d’abord parlé d’un œuf clair c’est-à-dire qu’on voyait le sac gestationnel… mais aucun embryon à l’intérieur. Pendant une semaine complète, j’ai pleuré. J’ai fait mon deuil. La semaine suivante je pensais me faire faire un curetage.

À l’échographie suivante, ils ont vu un début d’embryon. Ils ont entendu un cœur. 🤍 Je me souviendrai toute ma vie de ce son. Je n’y croyais pas j’étais confuse et sans mots. Notre bébé s’était accroché. Les semaines suivantes, on m’a suivie de très près. On vivait avec la peur, avec la retenue, avec cette impression que tout pouvait s’effondrer d’un moment à l’autre.

Je reste marquée par cette période. Un peu traumatisée, oui. Mais aujourd’hui, je peux enfin respirer. Les tests sont bons. Elle est en santé. J’espère tout de même continuer avec une belle grossesse quoi qu’être enceinte d’une petite, TOUT me lève le cœur.

La vie est fragile. Mais parfois, elle est aussi incroyablement forte. »

Nous souhaitons transmettre toutes nos plus sincères félicitations au couple, qui aura la joie d'accueillir dans son foyer une petite fille, en août prochain. Notons qu'Alexandra et Yannick sont d'ores et déjà les fiers parents de Logan et Brayden.