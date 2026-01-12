Accueil
Alexandra et Anthony d'OD Chypre sont-ils toujours en couple?

Des indices qui ne mentent pas...

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les téléspectateurs ont beaucoup douté de l'authenticité des couples finalistes d'Occupation Double Chypre.

Le couple d'Alexandra et Anthony représente probablement celui dont le public était le moins convaincu.

Pourtant, il semblerait bien que le diffuseur de jeux vidéos et l'étudiante en marketing de Lorraine soient restés très proches.

En effet, Alex a passé les derniers jours à faire la fête à Miami et Anthony vient tout juste de venir la rejoindre.

Ce dernier annonçait récemment à ses abonnés sur Twitch qu'il allait s'absenter de la plateforme pour quelques jours afin de profiter d'une croisière qu'il s'est offerte pour son anniversaire.

Visiblement, les deux anciens candidats d'OD ont embarqué sur le bateau dimanche. Voyez une photo d'Alex au bas de l'article.

S'ils ne sont pas amoureux, disons qu'ils sont très proches...

On leur souhaite beaucoup de plaisir en mer!

Pour les fans d'OD Tentations au soleil, précisons qu'Antoine a trouvé l'amour depuis son aventure à Chypre. Tous les détails ici.

