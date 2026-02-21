Alexandra Diaz partage un message inspirant sur son combat contre le cancer

Depuis qu'elle a annoncé souffrir du cancer du manteau, il y a quelques mois, il ne passe pas une semaine sans qu'Alexandra Diaz ne donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Plutôt que de se morfondre et de capituler face au diagnostique, Alex a choisi la voie de la positivité, avec toute la bonne humeur qu'on lui connaît. Celle-ci partage d'ailleurs sans filtre les avancées de ses traitements, ses craintes, et aussi ses états d'âme.

Ce samedi, Alexandra en a donc profité pour informer ses fans, sa bien-aimée centrale, de l'état de la situation. Elle dévoile :

« Je suis si heureuse de sortir. Sans masque dans des endroits aérés où il n'y a pas de foule. Avec masque dans le cas inverse.Juste le gros bon sens. Je peux attraper un virus partout mais comme dit ma docteure, je dois continuer de vivre ma vie avec la phase deux des traitements qui s'en vient. Comptez sur moi pour mordre dans la vie. Je retrouve un peu plus d'énergie chaque jour. Dans ma tête, je suis GUÉRIE même si les scans n'auront lieu que dans un mois. Je me sens bien. Cette année sera celle de la reconstruction psychologique et physique. »

Que c'est inspirant! On envoie nos meilleures pensées à la gourmande assumée pour la suite de son combat contre le cancer.

Celle-ci annonçait d'ailleurs au début du mois de février que la première étape de ses traitements était terminée, signifiant au passage l'arrêt de la chimio. Plus de détails ici.

En outre, Alexandra Diaz poursuit sa campagne « mes livres pour la recherche », dans laquelle chaque livre vendu par le moyen de sa boutique en ligne octroie un profit à la recherche sur le cancer. Toutes les infos sur ce site.